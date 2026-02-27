Edirne'de Zehirlenme Olayı - Son Dakika
Edirne'de Zehirlenme Olayı

27.02.2026 12:45
Edirne'de bir kişi içtiği sudan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Su markasından şikayetçi oldu.

Edirne'de içtiği sudan zehirlenen kişi hastaneye kaldırılırdı.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan S.G. eşinin iş yerinde kapalı pet şişe sudan içtikten sonra boğazında yanma hissetti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavi edilen S.G, su markasından şikayetçi oldu.

Alkollü sürücüye ceza kesildi

Edirne'de alkollü şekilde araç kullanan sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Koca Sinan Mahallesi'nde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde alkollü araç kullandığı belirlenen A.C'ye ceza kesildi.

Başını çarpan sürücü yaralandı

Havsa ilçesinde başını çarpan kamyon sürücüsü yaralandı.

Yeni Mahalle'de B.R. park halindeki kamyonunu kontrol ettiği sırada başını çarptı.

Havsa Devlet Hastanesi'ne giden B.R. tedavi edildi.

Kaynak: AA

