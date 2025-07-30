Edirne'deki Askere Kaza: Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır Şehit Oldu - Son Dakika
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Edirne'deki Askere Kaza: Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır Şehit Oldu

Edirne\'deki Askere Kaza: Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır Şehit Oldu
30.07.2025 22:39
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Edirne'de askeri araç kazasında şehit olan 24 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın acı haberi Osmaniye'deki baba ocağına ulaştı. Mükemmel yardımlara rağmen kurtarılamayan Çakır, şehit oldu. Şehidin annesi 3 yıl önce, babası ise çocukken hayatını kaybetmişti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

EDİRNE'de askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın (24) acı haberi, Osmaniye'deki baba ocağına ulaştı.

Edirne'de 102'nci Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, araç kazasında ağır yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye'deki baba ocağına ulaştı. Şehit Çakır'ın annesi Melek Çakır'ı 3 yıl önce, babası Ökkeş Çakır'ı ise çocukken kaybettiği öğrenildi. Askeri heyet, şehadet haberini kardeşlerine verdi. Şehidin en büyük ağabeyi Murat Çakır'ın evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin 6 kardeşin en küçüğü olduğu ve Pınar Çakır ile yaklaşık 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'deki Askere Kaza: Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır Şehit Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'deki Askere Kaza: Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır Şehit Oldu - Son Dakika
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