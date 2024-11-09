Edirne'deki Öğrencinin Sınıf Başkanlığı Vaadi Gerçekleşti - Son Dakika
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Edirne'deki Öğrencinin Sınıf Başkanlığı Vaadi Gerçekleşti

Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda sınıf başkanı seçilen Ömer Naim Şişek, Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi sınıfa getirerek arkadaşlarına 'Mustafa' animasyon filmini izlettirdi. Öğrenciler ayrıca Edirne'deki tarihi yerleri ziyaret etti.

09.11.2024 12:33
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(EDİRNE) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören bir öğrenci, "Sınıf başkanlığına seçilirsem Belediye Başkanını sınıfa getireceğim ve sizi sinemaya götüreceğim" vaadini yerine getirdi. Öğrenciler, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ile Atatürk'ün çocukluğunu anlatan "Mustafa" filmini beyaz perdede izledi.

Edirne Lalapaşa Atatürk İlkokulu öğrencisi Ömer Naim Şişek isimli öğrenci, sınıf başkanlığı seçimlerinde verdiği "Seçilirsem Belediye Başkanını sınıfa getireceğim ve sizi sinemaya götüreceğim" sözünü yerine getirdi. Öğrenciler, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ile birlikte yaptıkları Edirne gezisinde ilk olarak "Mustafa" animasyon filmini izledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan dört filmlik animasyon serisinin ilk ayağı olan "Mustafa" filmiyle öğrenciler, Atatürk'ün çocukluğuna, eğitim hayatına, çocukluk hayallerine, büyüyüp yetiştiği çevreye odaklanarak, Atatürk'ü ilk kez animasyonla izleme fırsatı buldu.

Öğrenciler daha sonra Lozan Anıtı ve Doğa Müzesi ile Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret ederek, öğle yemeklerini Edirne Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yedi. Sınıf başkanlığına seçilen Ömer Naim Şişek, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'ye taleplerini karşıladığı için teşekkürlerini iletirken, arkadaşlarıyla birlikte çok güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

"Mustafa" filmi hakkında

Atatürk'ün henüz sadece "Mustafa" olduğu ilk on iki yılı kapsayan dönemde izleyenleri hayatın iniş-çıkışları arasında kendi yolunu arayan ve bir hayale tutunduktan sonra kararlılıkla hareket edip vazgeçmeyen bir çocuk karşılıyor. Yaşananlar aslını yansıtacak şekilde kronolojik olarak aktarılırken Mustafa'yı "Kemal Atatürk" yapan bazı özelliklerin gelişim sürecine 19. yüzyılın son çeyreğine ait Selanik atmosferi eşlik ediyor. Mustafa'nın nasıl bir çocuk olduğunu gösteren ve büyüdüğünde nasıl bir yetişkin olacağına dair ipuçları veren süreçte Mustafa'nın annesi Zübeyde Hanım'la, babası Ali Rıza Efendi'yle, kardeşi Makbule Hanım'la ve dayısı Hüseyin Bey'le paylaştığı anlara yer veriliyor. Tüm bu anların toplamında Mustafa'nın olgunluğu, merhameti, stratejik zekası, duyarlılığı, kararlılığı, inadı, seçiciliği, becerikliliği, meraklı oluşu, zorlukları nasıl göğüslediği, genellikle Makbule'yle bir aradayken ortaya çıkan eğlenceli tarafı ve bir sorunla karşılaştığında kendini gösteren azmi gün yüzüne çıkıyor.

Dört filmlik serinin ilk filmi

"Mustafa" filmi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan dört filmden oluşacak serinin ilk filmi oldu. Atatürk'ün gençlik dönemini anlatan "Mustafa Kemal" filmi 23 Ekim 2026'da, yetişkinlik yıllarını konu alan "Mustafa Kemal Atatürk" filmi 3 Kasım 2028'de ve "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" filmi 1 Kasım 2030'da vizyona girecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edirne'deki Öğrencinin Sınıf Başkanlığı Vaadi Gerçekleşti - Son Dakika

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