Edirne'deki tarlalarda kanola bitkisi, çiçek açmaya başladı.
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.
Rengiyle göz kamaştıran ve toprağı sarı bir halı gibi örten kanolalar, fotoğraf severlerin de ilgisini çekiyor.
Sapsarı görüntüsüyle ilgi çeken tarlalara giren vatandaşlar, doğal stüdyo olarak nitelendirdikleri alanda güzel anları ölümsüzleştiriyor.
Kanola, son yıllarda çiftçilerin tercih ettiği alternatif ürünler arasında yer alıyor.
Edirne'de bu yıl yaklaşık 35 bin dekar alana kanola ekildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'deki tarlalarda kanola bitkisi çiçek açmaya başladı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki DİSK heyetini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de bulundu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Vatandaşlar, bedava su arıtma cihazı vaadiyle aranarak dolandırılmaya çalışılıyor.
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 31 Mart seçimlerinde Mahalli İdareler seçimlerinde İl Genel Meclis üyesi seçilen üyeleri tebrik ederek, hizmet etmeyi temenni etti.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, mahalli idareler seçimleri, bayram tedbirleri, trafik denetimleri ve aranan şahıslar üzerine bilgiler paylaşıldı. Vali Taşolar, Çankırı'da suçluların ve sokak kabadayılarının gezmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan önlemlerle ölümlü kazaların yaşanmadığı ifade edildi. Telefon dolandırıcılığı ve aile içi şiddet konularında da farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulandı.
İngiliz yazar William Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyunu, Türk ve Yunan sanatçıların ortak çalışmasıyla iki ülkede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Devlet Tiyatroları ile Yunanistan Pire Şehir Tiyatrosunun ortak yapımı olan oyun, Ankara Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde sahnelenecek. Oyunun provaları tamamlanırken, yönetmen Lefteris Yovanidis, iki ülke sanatçılarının işbirliği yapmasının önemini vurgulayarak, nefret yerine sevgiyle kazanabileceğimizi belirtti. Oyun, Ankara, İstanbul ve Atina'da sahnelenecek.
Isparta'da bir ilkokul öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Öğretmen, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde hızlı ve doğru müdahalede bulunarak öğrencinin hayatını kurtardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ilk yardım eğitimi sayesinde Isparta'da binlerce öğretmen bu konuda eğitim almış oldu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde toplamda 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL ve 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.
Adıyaman'ın 3. Çevre Yolu'nda direksiyon eğitimi alan sürücü adayı Gülsüm D'nin kullandığı otomobille, Berkay B. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkay B. ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?