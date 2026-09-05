Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

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Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda Hint keneviri yetiştirilen 2 adrese baskın yapıldı. Aramalarda 1 kilo 99 gram skunk, 9 kök Hint keneviri ve 45 bin 260 lira ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen 2 adres tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 99 gram skunk, 79,43 gram daralı Hint keneviri tohumu, 28,31 gram toz esrar, 9,87 gram esrar, 94 sentetik ecza hapı, 3 hassas terazi ile saksılara dikili yetiştirme aşamasında 9 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca Hint keneviri yetiştirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda ışıklandırma ve havalandırma sistemine, alüminyum havalandırma borularına, zaman ayarlı termometreye, zirai ilaç ve gübreye, suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 260 lira ile 150 avroya el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan İ.K. ve E.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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