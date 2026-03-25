Edirne\'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, köy ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tutar ve beraberindeki heyet, Keramettin, Küküler ve Geçkinli köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinleyen Tutar, taleplerin yerine getirilmesi için talimat verdi.

TÜ Kalite Komisyonu toplandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kalite Komisyonu toplandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Senato Salonu'ndaki toplantı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ile TÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Güney Çetin Gürkan'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Kurumun akademik ve idari standartlarını daha ileriye taşımayı hedefleyen toplantıda, yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alınarak yol haritası değerlendirildi.

Yaşlılar, sergiyi gezdi

Edirne Huzurevinden hizmet alan yaşlılar, "Şehidimden Hatıra" isimli sergiyi gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaşlılar, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde sergilenen "Şehidimden Hatıra" isimli sergiyi ziyaret etti.

Yaşlılarımız daha sonra Söğütlük Millet Bahçesi'nde çay eşliğinde sohbet etti.

Köse'ye ziyaret

Yenikarpuzlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Günay Sınmaz, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Sınmaz, Köse'ye kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi vererek balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve üreticilerin desteklenmesine yönelik taleplerini iletti.

Köse de ziyaret için Sınmaz'a teşekkür etti.