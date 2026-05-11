Edirne\'den kısa kısa

Dünya Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği tarafından Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamada, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte anneler ve çocukların müzik eşliğinde tempo tutarak eğlendiği ve katılımcılara ikramlarda bulunulduğu belirtildi.

Derneğin özellikle zihinsel engellilerin hayata hazırlanması, topluma entegre olmaları konusunda bir çok çalışmalar yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dernek olarak engellilerin hayatın her yerinde olması konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda bize destek olan bizimle birlikte olan bütün dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz."

İpsala'da Anneler Günü programı düzenlendi

İpsala ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpsala Alışveriş Merkezi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Özcan, Anneler Günü'nü kutladı

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Anneler Günü dolayısıyla annelere ve anne adaylarına çiçek hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan ve eşi Şengül Özcan, Mehmet Gemici Cennet Parkı'nda anneler ve anne adaylarını ziyaret etti.

Annelere çiçek hediye eden Özcan, hayata sevgi, emek ve fedakarlıklarıyla değer katan annelerin gününü kutladı.