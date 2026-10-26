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Edirne'den kısa kısa

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Edirne\'den kısa kısa
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Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Şehit Osman Çakıl Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle turşu kurma etkinliğine katıldı.

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Şehit Osman Çakıl Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle turşu kurma etkinliğine katıldı.

Ziyarette öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Odabaşı, çocuklarla birlikte sebzeleri kavanozlara yerleştirerek turşu hazırladı.

Etkinlikte öğrencilere geleneksel turşu kurma kültürü tanıtılarak paylaşma, dayanışma ve üretmenin önemi anlatıldı.

Ayrıca mevsiminde yetişen sebzelerin değerlendirilmesi ve gıda israfının önlenmesi konusunda öğrencilere bilgi verildi.

Edirne'de Türk Kızılay gönüllülerine eğitim verildi

Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından genç gönüllülere yönelik Kızılaycılık eğitimi düzenlendi.

Şube binasında gerçekleştirilen eğitimde, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kızılay Koordinatör Öğretmeni Didem Yaman, genç gönüllülere Kızılaycılık hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar da Türk Kızılayın kent genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında gönüllüleri bilgilendirdi.

Program, genç gönüllülerle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Edirne Belediyesinde 18 bin 958 mükellef elektronik tebligat sistemine dahil edildi

Edirne Belediyesi, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden 7 bin 386 resmi tebligat gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bürokratik işlemleri azaltmak ve kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla UETS, belediyenin farklı hizmet birimlerine entegre edildi.

Uygulama kapsamında 12 bin 775 kişi ve 6 bin 183 iş yeri olmak üzere 18 bin 958 mükellef sisteme dahil edildi.

Bugüne kadar 7 bin 386 resmi tebligat, fiziki posta yerine elektronik ortamda gönderildi.

Sistem, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Ulaşım Hizmetleri, Zabıta ile Emlak ve İstimlak müdürlüklerinin çeşitli işlemlerinde kullanılmaya başlandı.

Uygulamayla vergi bildirimleri, ruhsat işlemleri, araç ve hat devirleri ile belediyeye ait taşınmazların kiralama ve satış süreçlerindeki tebligatların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, dijital dönüşüm çalışmalarının vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli hizmet sunmayı amaçladığını belirtti.

Kamu kaynaklarını verimli kullanmaya önem verdiklerini ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"Biz belediyeciliği yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermek olarak görmüyoruz. Kaynaklarımızı nasıl daha verimli kullanabiliriz, vatandaşımızın işini nasıl kolaylaştırabiliriz, hizmetlerimizi nasıl daha hızlı ve erişilebilir hale getirebiliriz, bütün çalışmalarımızı bu soruların yanıtları üzerinden şekillendiriyoruz.

Bugün 18 bin 958 mükellefimizi bu sisteme dahil ettik ve 7 bin 386 resmi tebligatı elektronik ortamda gerçekleştirdik. Bu sayılar, doğru planlama ve kararlı bir uygulamayla kamu kaynaklarında tasarruf sağlarken hizmet süreçlerimizi de iyileştirebildiğimizi gösteriyor."

Kaynak: AA
EdirneGüncelMeriçSon Dakika

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