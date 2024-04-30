Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bahar Şarkıları" konseri düzenleyecek.
Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün yapacağı konserde, Türk Sanat Müziği eserleri seslendirilecek.
Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 2 Mayıs Perşembe saat 20.00'da gerçekleştirilecek.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
Son Dakika › Güncel › Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 'Bahar Şarkıları' Konseri - Son Dakika
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