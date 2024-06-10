Edirne esnafı sıcaktan uçamayan martıyı kurtarmak için seferber oldu - Son Dakika
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Edirne esnafı sıcaktan uçamayan martıyı kurtarmak için seferber oldu

Edirne'de hava sıcaklığının 38 derecelere ulaşmasıyla uçamayan yavru martı için esnaflar harekete geçti. Esnaf, su kaplarıyla martıyı kurtarmak için çaba sarf etti. Edirne saraçlar Caddesi esnafı, önce çatıya su koyarak martıyı serinletmeye çalıştı, ardından ellerindeki su kaplarıyla su vermeye çalıştı. Uğraşlar sonucunda yavru martı annesine ulaştırıldı.

10.06.2024 09:00
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Edirne esnafı sıcaktan uçamayan martıyı kurtarmak için seferber oldu

EDİRNE - Sıcak havadan dolayı uçamayan yavru martının imdadına esnaflar yetişti. Edirne'de hava sıcaklığının 38 derecelere ulaşması ile sıcaktan uçamayan yavru martı için ellerinde su kapları ile martıyı kurtarmak için seferber oldu. Esnafın ilginç su verme yarışı ilginç görüntüler ortaya koydu.

Edirne saraçlar Caddesi esnafı, sıcak hava dolayısı ile uçamayan yavru martıya önce çatıya kap içerinde su koydular. Sıcaktan hareket edemeyen martı için bu sefer de su atarak ıslatmaya çalışan esnaf başarılı olamayınca da ellerinde 5 litrelik su kapları ile merdiven ile su vermeye çalıştılar.

"Sıcaktan etlendi"

Cadde esnafından Metin Barmanbay, canlılar kadar kuşların da sıcak havadan etkilendiğini, bu sebepten dolayı uçamadığın belirtti. Barmanbay, "Hava çok sıcak martı susadığı için havalanamıyor, elimizden geldiği kadar ile yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

İki saatlik uğraşı sonrası yavru martı annesine ulaştırıldı

Cadde esnafının merdivenler ile aşağıya indirdiği yavru martı caddede dolaşmaya başlayınca başka bir esnaf tarafından tekrardan çatıya atılan martı, annesi ve diğer martılar tarafından alınarak uçuruldu.

Kaynak: İHA

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