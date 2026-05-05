Edirne Esnafının Yeni Başkanı Harun Özen

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (EDESOB) başkanlığa Harun Özen seçildi.

EDESOB 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı sanayi sitesindeki düğün salonunda gerçekleşti.

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca esnaflara katkıda bulunmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Adil ve adaletli olmak için gayret sarf ettiğini belirten Cingöz, seçimin Edirne esnafına hayırlı olmasını diledi.

Başkan adayı Harun Özen de gençliğin enerjisinin odanın yönetimine yansıtacağını ve yenilikler getireceğini ifade etti.

Ayrıştırmayan ve ötekileştirmeyen bir yönetim anlayışıyla çalışacağını anlatan Özen, Edirne esnafını geleceğe taşıyacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 250 delegeden 247 delege oy kullandı.

Beyaz liste ile seçime giren Cingöz 122 oy alırken, kırmızı listeden Özen 124 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkanlığa seçilen Özen, görev süresinde Edirne'ye ve esnaflara katkıda bulunacağını belirterek, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör ve delegeler katıldı.