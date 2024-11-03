Edirne Gastronomi Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Gastronomi Festivali Devam Ediyor

Edirne Gastronomi Festivali Devam Ediyor

Edirne'de düzenlenen festivale katılan şefler, Meriç yer fıstığı ve çikolataları değerlendirdi.

03.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" tarihi tren garında sürüyor.

Edirne'de gastronomi festivaline katılan şefler, kentin gölgede kalmış lezzetlerinden, tadıyla, tane sayısıyla ve ince kabuk yapısıyla benzerlerinden ayrılan Meriç yer fıstığının yurt içi ve yurt dışı tanıtımına ağırlık verilmesi önerisinde bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, şefler Bedrettin Aydoğdu ve Cüneyt Asan'la festivalde stantları gezdi.

Sezer, şeflere kabuğunun içinden dört tane tohum çıkan, tohum zarı ve kabuğu ince, tadıyla benzerlerinden ayrılan ve Meriç ilçesinde ata tohumundan üretilen yer fıstığı ikram etti.

Aydoğdu ve Asan fıstığın tadının çok farklı ve güzel olduğunu söyledi.

Asan, içerisinden çok fazla tane çıkan bir yer fıstığıyla ilk kez karşılaştığını ifade ederek, "Ata tohumu fıstık, rengi farklı, tadı farklı. Türkiye'de ben böyle bir şey görmedim, tatmadım. Şaşırdım. Çok beğendim. Daha fazla tanıtıma ihtiyacı var." dedi.

-"Sizin ürettiğiniz Dubai çikolatasından daha güzel"

Şefler daha sonra İpsala Kaymakamlığınca başlatılan proje kapsamında çikolata üretimi konusunda eğitim alan kadınların ürettiği çikolataları tattı.

Stanttaki "Dubai çikolatası" yazısına atıfta bulunan Aydoğdu, "Neden Dubai yazdınız, İpsala yazsaydınız." dedi.

Asan da kadınların üretimi çikolatayı başarılı bulduğunu belirtti.

Geçen hafta Dubai'ye gittiğini ve orada Dubai çikolatasının tadına baktığını ifade eden Asan, "Sizin ürettiğiniz, Dubai çikolatasından daha güzel. Samimi söylüyorum, elinize sağlık." dedi.

Festival, söyleşi, tadımlar ve konser programlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Edirne Valiliği, Edirne Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Festival, edirne, Güncel, Yaşam, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Gastronomi Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
03:17 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
01:47 Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu
00:47 FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı
20:49 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 11:57:23. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Gastronomi Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.