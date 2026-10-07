Edirne Halk Kütüphanesinde ücretsiz Edirnekari ve Osmanlı Türkçesi kursu açılıyor - Son Dakika
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Edirne Halk Kütüphanesinde ücretsiz Edirnekari ve Osmanlı Türkçesi kursu açılıyor

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Edirne İl Halk Kütüphanesinde Edirnekari, dekoratif ahşap süsleme ve Osmanlı Türkçesi kursları ücretsiz açılacak. 9 Ekim'de başlayacak ilk iki kursun ardından 12 Ekim'de başlayacak Osmanlı Türkçesi kursu için e-Yaygın'dan başvuru yapılabilecek.

Edirne'de yeni İl Halk Kütüphanesi bünyesinde geleneksel el sanatları ve dil eğitimlerini kapsayan ücretsiz kurslar açılacak.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Edirne Halk Eğitimi Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi koordinasyonunda düzenlenecek kurslarla vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlanması ve mesleki becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Program kapsamında ilk etapta Edirnekari, dekoratif ahşap süsleme ve Osmanlı Türkçesi kursları açılacak.

Edirnekari kursu 9 Ekim'de başlayacak. Hafta içi her gün 10.00-12.50 saatlerinde gerçekleştirilecek kursa 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlar katılabilecek. Dekoratif ahşap süsleme kursu da 9 Ekim'de başlayacak ve 13.30-16.20 saatlerinde yapılacak. Osmanlı Türkçesi kursu ise 12 Ekim'den itibaren pazartesi, perşembe ve cuma günleri 09.30-12.20 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kursların tamamı Edirne İl Halk Kütüphanesinde verilecek.

İlgi ve talepler doğrultusunda ilerleyen dönemde parşömen hediyelik eşya yapımı, cam süs eşyası yapımı ve çeşitli yabancı dil kurslarının da açılması planlanıyor.

Kurslara katılmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığının e-Yaygın sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA
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