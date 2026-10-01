Edirne İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı - Son Dakika
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Edirne İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı

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Edirne İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı
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Edirne İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı.

Edirne İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı.

Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, eylül ayı son birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Halil Akdağ, ihtiyaç sahiplerine yapılan maddi yardımlarla ilgili sunum yaptı.

İl merkezi, ilçeler ve köylerde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün engelli, yaşlı, yeni doğan bebeği olan annelere, gazilere ve şehit ailelerine yardımlarının sürdüğünü anlatan Akdağ, kent merkezi ve ilçelerde huzurevleri ve bakım merkezlerinin yetersiz olduğunu savundu.

Gegeoğlu da kentte inşaatı devam huzurevinin de başvuru yoğunluğunu karşılayamayacağını dile getirdi.

Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta ise yangınlar ve bu konuda kurumların yaptığı bilgilendirme faaliyetine ilişkin rapor sundu.

Kaynak: AA
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