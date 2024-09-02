Edirne İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantısında AFAD Raporu Sunuldu - Son Dakika
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Edirne İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantısında AFAD Raporu Sunuldu

Edirne İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantısında AFAD Raporu Sunuldu

Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısının birinci birleşimi, Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta, AFAD'ın Edirne'deki çalışmaları hakkında bir rapor sundu. 2023 yılında çeşitli afetlerden etkilenen vatandaşlara 2.5 milyon lira acil yardım ödeneği dağıtıldığını belirten Posta, 2024'te de yardımların sürdüğünü ifade etti.

02.09.2024 16:19
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Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yoklamanın ardından, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta, " AFAD'ın Edirne'deki çalışmaları" konulu raporu okudu.

AFAD İl Müdürlüğünce, İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında afet risklerinin minimum seviyeye indirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirten Posta, şunları kaydetti:

"2023'te ilimizde meydana gelen yangın, fırtına, yıldırım düşmesi gibi afetlerden 127 vatandaşımız etkilenmiş olup, bu afetzedelere 2 milyon 525 bin lira acil yardım ödeneği dağıtılmıştır. 2024'de haziran sonu itibariyle meydana gelen afetlerden etkilenen 76 vatandaşa 1 milyon 465 bin lira acil yardım ödeneği verilmiştir. Ayrıca 2023'de Erikli sahilinde meydana gelen sel sonrası Keşan Belediyesi'ne 9 milyon 400 bin nakdi yardım yapılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantısında AFAD Raporu Sunuldu - Son Dakika

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