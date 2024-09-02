Edirne İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantısında AFAD Raporu Sunuldu

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Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yoklamanın ardından, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta, " AFAD'ın Edirne'deki çalışmaları" konulu raporu okudu.

AFAD İl Müdürlüğünce, İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında afet risklerinin minimum seviyeye indirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirten Posta, şunları kaydetti:

"2023'te ilimizde meydana gelen yangın, fırtına, yıldırım düşmesi gibi afetlerden 127 vatandaşımız etkilenmiş olup, bu afetzedelere 2 milyon 525 bin lira acil yardım ödeneği dağıtılmıştır. 2024'de haziran sonu itibariyle meydana gelen afetlerden etkilenen 76 vatandaşa 1 milyon 465 bin lira acil yardım ödeneği verilmiştir. Ayrıca 2023'de Erikli sahilinde meydana gelen sel sonrası Keşan Belediyesi'ne 9 milyon 400 bin nakdi yardım yapılmıştır."