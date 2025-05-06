Edirne İl Genel Meclisi Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne İl Genel Meclisi Toplantıları Devam Ediyor

Edirne İl Genel Meclisi Toplantıları Devam Ediyor

CHP Milletvekili Yazgan, mecliste su sorunları ve kadın cinayetleriyle ilgili önemli mesajlar verdi.

06.05.2025 16:26
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Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, meclis üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

İl Genel Meclisini önemsediğini belirten Yazgan, "Birçok önemli kararı grup bütünlüğüyle alıyorsunuz. Bunun için AK Parti Grubuna da teşekkürü bir borç bilirim. Umarım şehrimizin geleceği için daha önemli adımlar atılmasına vesile olursunuz. Şehrimizin bütün köylerinin temiz su ve kanalizasyon eksikliklerinin tamamlanması konusunda hassasiyet göstermenizi talep ediyorum." diye konuştu.

Yazgan, Şişli'de, zorla araca bindirilmek istendiği sırada eski eşi tarafından silahla öldürülen Bahar Aksu'ya Allah'tan rahmet diledi.

Gegeoğlu da Aksu'nun vefatının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Kadın cinayetlerinin durdurulması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade eden Gegeoğlu, "Kadınların sokaklarda rahatça yürüyebilmesini sağlamalıyız. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyor, hemşerimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya katılan Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Muzaffer Yıldırım, kentteki amatör spor faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Kaynak: AA

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