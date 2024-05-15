Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Ekipleri 1 Ocak'tan Bu Yana 119 Bin 221 Araç ve Sürücüyü Kontrol Etti - Son Dakika
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Ekipleri 1 Ocak'tan Bu Yana 119 Bin 221 Araç ve Sürücüyü Kontrol Etti

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Ekipleri 1 Ocak\'tan Bu Yana 119 Bin 221 Araç ve Sürücüyü Kontrol Etti

Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, 1 Ocak'tan bu yana 119 bin 221 aracı ve sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde 7 bin 679 araç sürücüsünün alkolmetre ile kontrolü yapıldı ve 147 sürücüye alkol kullanımı nedeniyle ceza uygulandı.

15.05.2024 14:51
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, 1 Ocak'tan bu yana 119 bin 221 aracı ve sürücüsünü kontrol etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik jandarması ekipleri, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 1 Ocak'tan bu yana il genelinde yaptıkları denetimlerde 119 bin 221 araç ve sürücüsünü kontrol etti.

7 bin 679 araç sürücüsünün alkolmetre ile kontrolleri yapılırken, alkol kullanımı yasal sınır üzerinde olduğu tespit edilen 147 sürücünün ilgili mevzuat kapsamında sürücü belgelerine el konularak idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Ekipleri 1 Ocak'tan Bu Yana 119 Bin 221 Araç ve Sürücüyü Kontrol Etti - Son Dakika
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