Edirne İl Müftüleri Toplantısı Enez\'de Yapıldı

Edirne İl Müftüsü Burhan Çakır başkanlığında İlçe Müftüleri Toplantısı Enez'de gerçekleştirildi.

Enez İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, il ve ilçelerde yürütülen din hizmetleri ile 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları değerlendirildi.

Toplantıda, yaz Kur'an kurslarının verimliliğinin artırılması, eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, çocuk ve gençlere yönelik sosyal, kültürel ve manevi etkinlikler ile daha nitelikli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Din hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik planlamaların da gözden geçirildiği toplantıda, ilçe müftülerinin görüş ve önerileri değerlendirildi.

Çakır, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek özveriyle görev yapan ilçe müftülerine teşekkür etti.