Edirne İpsala'da yasak anız yakan 11 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı - Son Dakika
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Edirne İpsala'da yasak anız yakan 11 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı

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Edirne İpsala\'da yasak anız yakan 11 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı
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Edirne İpsala'da çeltik hasadı sonrası yasağa rağmen anız yakan 11 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. İlçede anız yangınları duman ve hava kirliliğine yol açarken görüş mesafesi de azaldı; yetkililer denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde çeltik hasadının ardından yasak olmasına rağmen anız yaktıkları tespit edilen 11 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İpsala ovasında çeltik hasadı devam ederken, tarlalarda yasak olmasına rağmen anız yakımı, ilçeyi dumana boğdu. Dumanlar nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi önemli ölçüde düşerken, hava kirliliği de oluştu. İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İpsala Çeltik Komisyonu Başkanlığı'nın kararı doğrultusunda, anız yangınlarının önlenmesi, çevre ve doğal kaynakların korunması ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla anız yakılmasının yasaklandığı belirtilerek, "Hasat dönemi boyunca kıyıcı veya balya makinası kullanımı zorunludur. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan denetimlerde anız yaktığı tespit edilen 11 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ile İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli denetimler yapılmaya devam edecek olup, tespit edilen anız yangınları için adli ve idari işlem başlatılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA
Hava KirliliğiGüncelİpsalaEdirneÇevreYaşamSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne İpsala'da yasak anız yakan 11 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı - Son Dakika
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