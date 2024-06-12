Edirne Jandarma Komutanlığı Güvenlik Görevlilerine Eğitim Düzenledi

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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik görevlilerine yönelik eğitim düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde görevli 111 özel güvenlik görevlisine üniversite öğrencilerinin zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "UYUMA" projesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri eğitim sonunda güvenlik görevlilerine broşür dağıttı.

Keşan ve Enez'de suda boğulma vakalarına karşı bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Keşan ve Enez ilçesinde bulunan sahillerde bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri suda boğulma vakalarına karşı bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Sahil kesimindeki vatandaşlarla görüşen ekipler, boğulma vakalarını en aza indirmek için alınması gereken tedbirleri anlatarak uyarılarda bulundu.

Motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Keşan'daki kontrol noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keşan Trafik Jandarması ekiplerince Keşan-Enez yolundaki kontrol noktalarında denetim yapıldı.

Motosiklet sürücülerine yönelik denetimde kask ve koruyucu ekipmanın kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltması, motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, trafikte reflektör ve görünürlüğün önemi konularında sürücülere bilgilendirme yapıldı.