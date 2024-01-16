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Edirne Jandarma Komutanlığı, İpsala ilçesinde güvenli internet kullanımı eğitimi verdi - Son Dakika
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Edirne Jandarma Komutanlığı, İpsala ilçesinde güvenli internet kullanımı eğitimi verdi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesine bağlı köylerde güvenli internet kullanımına yönelik eğitim verdi. Ekipler, Paşaköy ve Korucu köylerinde siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı, İpsala ilçesinde güvenli internet kullanımı eğitimi verdi
16.01.2024 - 14:05,  Güncelleme: 14:07
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesine bağlı köylerde güvenli internet kullanımına yönelik eğitim verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Paşaköy ve Korucu köylerinde siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Yenikarpuzlu'daki doğal gaz çalışmaları

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde doğal gaz çalışmalarında sona gelindi.

Belediye Başkanı Ufuk Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayında evlerde doğal gazın yanmaya başlayacağını belirtti.

Beldenin tamamının doğal gaza kavuşmasını hedeflediklerini aktaran Atalay, "Yaklaşık 3 bin 100 nüfuslu Yenikarpuzlu beldesinde doğalgaz çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Önce Gazi Mahallesi, sonra Fevzi Çakmak ve İnönü mahallesinin bir kısmına şubat ayından itibaren gaz verilmesi planlanıyor. Beldemize şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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