 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımı Eğitimi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımı Eğitimi Verdi

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi Küplü İlkokulu öğrencilerine dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken konular hakkında eğitim verdi. Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımı Eğitimi Verdi
18.12.2023 - 10:15,
Abone Ol

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç ilçesi Küplü İlkokulu öğrencilerini, dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında bilgilendirdi.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımı Eğitimi Verdi - Son Dakika


10:17
Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:10
4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07
''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56
Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47
ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47
Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20
İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18
Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı

Son Dakika
10:17 Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:10 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07 ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56 Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47 ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47 Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20 İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18 Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42 İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 10:38:47. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımı Eğitimi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement