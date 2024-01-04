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Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere trafik bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Uzunköprü'ye bağlı Kavacık köyünde yapılan çalışmalarda öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor
04.01.2024 - 10:34,
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencileri bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması timleri, Uzunköprü'ye bağlı Kavacık köyünde ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

Öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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