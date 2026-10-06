Edirne Keşan'da 3 şüpheli gözaltına alındı, 7 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Keşan'da 3 şüpheli gözaltına alındı, 7 gram uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin uyuşturucu ticareti ve teminine yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet ve Yörük mahallelerinde yapılan denetimlerde 7 gram uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Cumhuriyet ve Yörük mahallelerinde yapılan denetimlerde 7 gram uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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