Edirne Keşan'da çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü, inceleme sürüyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan ot yangını, çevredeki evlere sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 16.30 sıralarında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kaplan Sokak üzerindeki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşarak yanmaya başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunanlarda tedbir amacıyla evlerini boşalttı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.