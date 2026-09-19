Edirne Keşan'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne Keşan'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, kazada 2 kişi yaralandı

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Edirne Keşan\'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, kazada 2 kişi yaralandı
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Edirne Keşan'da dün akşam meydana gelen kazada motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki yayaya çarptı; kazada sürücü ile yaya yaralandı. Yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, iki yaralı da Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Çarşı merkezinden Keşan Adalet Sarayı yönüne giden A.A. yönetimindeki 22 ADV 410 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen S.Y.'ye (70) çarptı. Kazada devrilen motosikletten düşen sürücüsü A.A. ve yaya S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Edirne Keşan'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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