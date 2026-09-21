Edirne Keşan\'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne Keşan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde 24, Dumlupınar Caddesi'nde 21 gram kimyasal maddeyle karıştırılmış tütün ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen L.Y'nin üzerini aradı.
Aramada uyuşturucu olduğu değerlendirilen 24 gram kimyasal maddeyle karıştırılmış tütün ele geçirildi.
Dumlupınar Caddesi'nde E.Y'nin üzerinde ekiplerce yapılan aramada da 21 gram kimyasal maddeyle karıştırılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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