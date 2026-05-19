Trakya'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Trakya\'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
19.05.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş, konser ve fener alayı düzenlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş, konser ve fener alayı düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Edirne'de belediye tarafından organize edilen etkinliğe katılan vatandaşlar, Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplandı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıtta saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 19 Mayıs'ın bir milletin yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu söyledi.

Gencan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yalnızca başlangıç değil, umudunu kaybetmiş bir memlekete yeniden cesaret veren bir adım olduğunu belirtti.

Programa, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Fener alayının da yapıldığı kutlamalar, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda Emre Aydın konseriyle devam etti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Balıklı Meydanı'nda Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortej Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Talay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını söyledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de "Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Çerkezköy Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan kortej Şehitler Anıtı'na yürüdü.

Yürüyüşe, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

23:28
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu
22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
22:28
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 23:48:23. #7.12#
SON DAKİKA: Trakya'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.