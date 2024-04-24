Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Çiftlerin Tercihi: 24 Nisan 2024 - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Çiftlerin Tercihi: 24 Nisan 2024

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Çiftlerin Tercihi: 24 Nisan 2024

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler, 24 Nisan 2024'ü tercih etti. Aylar öncesinden randevu alan çiftler, belediyelerin Evlendirme Şube Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu. Tekirdağ'da 12 çiftin nikah töreni gerçekleştirildi. Nikahları kıyılan çiftler, özel bir gün olsun istediklerini ve mutlu olduklarını belirtti.

24.04.2024 17:48
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler 24 Nisan 2024'ü tercih etti.

Evliliğe özel bir tarihte adım atmak için aylar öncesinden randevu alan çiftler, belediyelerin Evlendirme Şube Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi Nikah Salonu'nda 12 çiftin nikah töreni gerçekleştirildi.

Nikahları kıyılan çiftlerden Mustafa ve İlayda Şen çifti de nikah memurunun "Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde eş olmayı kabul ediyor musunuz? " sorusuna "evet" cevabını verdi.

Nikah akitleri gerçekleşen Mustafa Şen, AA muhabirine nikah tarihi aylar öncesinden bu güne denk getirmek için seçtiklerini söyledi.

Hayatlarını birleştirmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şen, "Unutmamak için özel bir gün olsun istedik. Çok mutluyuz."dedi.

İlayda Şen de eşinin bu tarihi hiç unutmayacağından emin olduğunu belirtti.

Edirne 10, Kırklareli'nde ise 7 çiftin nikahı kıyıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Çiftlerin Tercihi: 24 Nisan 2024 - Son Dakika
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