Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Gıda Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Gıda Denetimleri

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Gıda Denetimleri
24.02.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliği için işletmeler ve marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler ile zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla il genelinde gıda üretim ve satış yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Tarladan sofraya güvenli gıda ilkesiyle yürütülen denetimlerde, hijyen koşulları, üretim standartları ve gıda güvenliği kriterleri kontrol edildi.

Ramazan ayı süresince artan tüketim yoğunluğu dikkate alınarak toplu tüketim yerleri, unlu mamul üretim noktaları, pastaneler, kasaplar ve marketlerde inceleme yapıldı.

Öte yandan Keşan ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, raf ve kasa fiyatlarını kontrol ederek tüketicileri bilgilendirdi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere gıda işletmelerini denetledi.

Denetimlerde, hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ile sebze, meyve ve temel gıda ürünlerinin fiyatları incelendi.

Ekipler ayrıca, zincir marketlerde satışa sunulan ramazan paketlerini de kontrol etti.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de kent genelindeki denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Gıda Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:11:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Gıda Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.