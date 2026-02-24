Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Gıda Denetimleri

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler ile zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla il genelinde gıda üretim ve satış yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Tarladan sofraya güvenli gıda ilkesiyle yürütülen denetimlerde, hijyen koşulları, üretim standartları ve gıda güvenliği kriterleri kontrol edildi.

Ramazan ayı süresince artan tüketim yoğunluğu dikkate alınarak toplu tüketim yerleri, unlu mamul üretim noktaları, pastaneler, kasaplar ve marketlerde inceleme yapıldı.

Öte yandan Keşan ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, raf ve kasa fiyatlarını kontrol ederek tüketicileri bilgilendirdi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere gıda işletmelerini denetledi.

Denetimlerde, hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ile sebze, meyve ve temel gıda ürünlerinin fiyatları incelendi.

Ekipler ayrıca, zincir marketlerde satışa sunulan ramazan paketlerini de kontrol etti.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de kent genelindeki denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.