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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kar Sonrası Ortaya Güzel Manzaralar Çıktı - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kar Sonrası Ortaya Güzel Manzaralar Çıktı

Edirne'de dün öğlen başlayan ve akşam saatlerine kadar etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar uzun süredir bekledikleri kar manzarasının tadını çıkardı. Çocuklar aileleriyle kar topu oynadı, fotoğraf çektirdi. Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler karla kaplandı. Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde ise kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Kar Sonrası Ortaya Güzel Manzaralar Çıktı
21.01.2024 - 11:07,
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar sonrası ortaya güzel manzaralar çıktı.

Edirne'de dün öğlen başlayan ve akşam saatlerine kadar etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

Uzun süredir kar yağışına hasret olan vatandaşlar, güzel manzaranın tadını çıkardı. Çocuklar aileleriyle kar topu oynadı, fotoğraf çektirdi.

Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler karla kaplandı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte yağış beklenmiyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar da yerini soğuk havaya bıraktı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kar Sonrası Ortaya Güzel Manzaralar Çıktı - Son Dakika
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