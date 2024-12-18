Edirne Köy Yolları Sıcak Asfaltla Kaplanıyor

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri Meriç ilçesine bağlı Umurca köyündeki 1.5 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin sıcak asfalt çalışmalarının hava şartlarına göre kış aylarında da süreceği belirtildi.
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