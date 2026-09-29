Edirne Meriç\'te kanalda mahsur kalan balıklar kurtarılıp göletlere bırakıldı

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde, su seviyesi düşen sulama kanallarında mahsur kalan balıklar, amatör balıkçıların çalışmasıyla kurtarılarak göletlere bırakıldı.

Küplü Amatör Olta Balıkçıları ile Doğa Koruma Derneği Başkanı İbrahim Arıcı ve dernek üyeleri, sulama kanallarında yaptıkları kontrollerde suyun çekilmesiyle hareket alanı daralan çok sayıda balık tespit etti. Balıkçılar ve Doğa Koruma Derneği üyeleri, balıkları içine koydukları bidonlarla taşıyarak beldedeki göletlere bıraktı.