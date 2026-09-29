Edirne Meriç\'te kanalda mahsur kalan balıklar kurtarılıp göletlere bırakıldı

Edirne Meriç'te kanalda mahsur kalan balıklar kurtarılıp göletlere bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde su seviyesi düşen sulama kanallarında mahsur kalan balıklar, amatör balıkçılar ve dernek üyelerince kurtarılarak beldedeki göletlere bırakıldı. Küplü Amatör Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı İbrahim Arıcı, kanallarda çok sayıda balık tespit etti.
EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde, su seviyesi düşen sulama kanallarında mahsur kalan balıklar, amatör balıkçıların çalışmasıyla kurtarılarak göletlere bırakıldı.
Küplü Amatör Olta Balıkçıları ile Doğa Koruma Derneği Başkanı İbrahim Arıcı ve dernek üyeleri, sulama kanallarında yaptıkları kontrollerde suyun çekilmesiyle hareket alanı daralan çok sayıda balık tespit etti. Balıkçılar ve Doğa Koruma Derneği üyeleri, balıkları içine koydukları bidonlarla taşıyarak beldedeki göletlere bıraktı.
Kaynak: DHA
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