Edirne Meslek Lisesi\'nin 149. Yıl Dönümü Kutlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kuruluşunun 149. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel pilav günü programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programda meslek lisesinden 40, 50 ve 64 yıl önce mezun olanlara plaketleri Vali Sezer tarafından takdim edildi.

Sezer, gelenekselleşen programın devamından dolayı mezunları tebrik etti.

Konuşmaların ardından geleneksel pilav günü simgesi zil çalındı.