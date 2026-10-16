Edirne Müftüsü Çakır, emekli din görevlilerine kapının açık olduğunu söyledi

Edirne'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla çalışan ve emekli din görevlileri kahvaltı programında bir araya geldi.

Edirne İl Müftüsü Burhan Çakır'ın himayelerinde düzenlenen programa, önceki dönem Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Burhan İşliyen, görevdeki din görevlileri ile emekli personel katıldı.

Programda konuşan Çakır, yıllarca din hizmetinde görev yapan emekli din görevlilerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, müftülüğün kapısının her zaman kendilerine açık olduğunu söyledi.

İşliyen de görevdeki ve emekli personelin Diyanet İşleri Başkanlığının bir bütünü olduğunu ifade ederek, din görevliliğinin emeklilikle sona ermeyen bir hizmet olduğunu kaydetti.

Emekli din görevlileri de programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa İl Müftü Yardımcıları Mehmet Öztürk, Ramazan Karakaya, Fatih Samet Okumuş ve Hasan Hüseyin Uluçınar da katıldı.