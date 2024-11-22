Edirne'nin 102. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'nin 102. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlanacak

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

22.11.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program 24 Kasım Pazar Günü saat 15.00'te Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan 100. Yıl Anıtı'na çelenk sunma töreni ve saygı duruşuyla başlayacak.

Edirne'nin kurtuluş coşkusu 25 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan törenlerle devam edecek.

Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından saat: 10.45'te Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni düzenlenecek.

Daha sonra Şehit Astsubay Ömer Halisdemir - 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda çeşitli etkinlikler yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne'nin bağımsızlık zaferini büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacağını belirtti.

Tüm vatandaşları kutlamalara davet eden Akın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizin emanetini gururla taşıdığımız bu kentte özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı bir kez daha coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyet'in en değerli kentlerinden biri olan Edirne, sonsuza dek özgürlüğün, direnişin ve umudun sembolü olmaya devam edecek. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm Edirnelileri bu coşkuyu hep birlikte paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'nin 102. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 “Safları sıklaştırın“ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama "Safları sıklaştırın" diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:28:01. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'nin 102. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.