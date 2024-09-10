Esprili Simitçi Turistleri Gülümsetiyor - Son Dakika
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Esprili Simitçi Turistleri Gülümsetiyor

Esprili Simitçi Turistleri Gülümsetiyor

Edirne'nin sahillerinde simit satan Serkan Demirdöven, Trakya şivesiyle yaptığı esprilerle vatandaşları güldürüyor. Simit satışıyla sosyal medyada ünlenen Demirdöven, neşeli ve sevinç dolu bir atmosfer yaratmayı hedefliyor.

10.09.2024 11:48
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Edirne'nin sahillerinde "esprili simitçi" olarak bilinen Serkan Demirdöven, simit satarken Trakya şivesiyle yaptığı esprilerle vatandaşları güldürüyor.

41 yaşındaki Demirdöven, yaz aylarında çok sayıda turisti ağırlayan Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinde simit satarak geçimini sağlıyor.

Başına koyduğu simit tepsisiyle sahilde yürüyerek simit satan Demirdöven, satış stiliyle de bölgeye gelen tatilcilerin dikkatini çekiyor.

"Peynirli var, kaşarlı var, domatesli var, biberli var" nakaratını oyun havası ezgisiyle söyleyen esprili simitçinin "Almacanız mı be, yemeceniz mi, hani alcadınız, hani söz vermiştiniz ya, gerçek aşklar simitle başlar, Tellioğulları, Seferoğulları, Ninjalar yemeceniz mi" gibi sözleri vatandaşları gülümsetiyor.

"Neşeli ve sevinç dolu olalım istiyorum"

Serkan Demirdöven, AA muhabirine, 24 yıldır Saros Körfezi'ndeki sahillerde simit sattığını anlattı.

Kendisine has bir satış yöntemi olduğunu belirten Demirdöven, "Simit satarken espriler yapıyorum. İnsanlar gülüyor ben de güzel duygular yaşıyorum bundan dolayı. Neşeli ve sevinç dolu olalım istiyorum hep." dedi.

İnsanların yüzünün gülmesinden mutluluk duyduğunu belirten Demirdöven, tatilcilerin çektiği videolarla sosyal medyada ünlü olduğunu dile getirdi.

"Espriler herkesin hoşuna gidiyor"

Trakya şivesini çok sevdiğini belirten Demirdöven, şunları kaydetti:

"Trakya şivesi bizler için çok önemli, devam ettiriyoruz. Bu şekilde satış yapmam, tatilcilerin, buraya gelen vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. İşlerim iyi, güzel de satış yapıyorum. Trakya şivesiyle yaptığımız espriler herkesin hoşuna gidiyor. Herkes seviyor.

Bir de bu ilgiyi görünce benim cümlelerimle simit satanlar ortaya çıktı. Çin malları beni taklit ediyor. Benim gibi yapıyorlar. Gerçeği burada, kimse benim gibi olamaz. Benim esprilerimi kullanmasınlar daha değişik bir şeyler yapsınlar. Buradan herkese selam söylüyorum. Türkiye'deki herkesi Keşan, Erikli ve Edirne'ye bekliyorum."

Demirdöven, esprili simit satışını kaydederek paylaşanlar sayesinde son zamanlarda "fenomen" olduğunu, tüm Türkiye'de tanındığını belirtti.

Kaynak: AA

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