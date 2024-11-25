Edirne'nin Kurtuluşu Coşku ile Kutlandı - Son Dakika
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Edirne'nin Kurtuluşu Coşku ile Kutlandı

Edirne\'nin Kurtuluşu Coşku ile Kutlandı

Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde düzenlenen törende saygı duruşu ve gösteriler yapıldı.

25.11.2024 16:17
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Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu anıta çelenk sundu.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden törende öğrenciler, kurtuluş gününü temsil eden gösteri yaptı.

Öğrenciler gösterinin sonunda Vali Sezer'e kurtuluş gününü simgeleyen Türk bayrağını teslim etti.

Belediye Başkanı Akın, törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümünün coşku ve gururla kutlandığını söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini belirten Akın, "25 Kasım Edirne'nin en önemli tarihi günüdür. Bugün burada toplanan hemşehrilerimle vatan sevgisi ve bağımsızlık ruhu içerisinde, yurdumuza, Cumhuriyet'imize, özgürlüğümüze ve Ata'mızın emanetlerine sahip çıkmamızı kutluyoruz. Türk milleti her zaman vatanını, toprağını ve bağımsızlığını canı dahil her şeyin üzerinde tutmuştur. Esareti hiçbir zaman kabul etmemiş ve bağımsızlığı uğruna her türlü bedeli ödemiştir." diye konuştu.

Törende, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Daha sonra askeri birlikler, polis ekipleri, öğrenciler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tören geçişi yaptı.

Tören geçişinde esnaf ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA

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