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Edirne'nin tek kadın tır şoförü: Ambulans şoförlüğünden tır şoförlüğüne başladı - Son Dakika
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Edirne'nin tek kadın tır şoförü: Ambulans şoförlüğünden tır şoförlüğüne başladı

Edirne'nin tek kadın tır şoförü: Ambulans şoförlüğünden tır şoförlüğüne başladı İstanbul'dan İsveç'e tek başına tır şoförlüğü yapan kadın takdir ediliyor Edirne Belediyesi bünyesinde ilk kadın ambulans şoförü olarak işbaşı yapan ve buradaki 6 yıllık çalışma hayatını bırakan 1 çocuk annesi...

Edirne\'nin tek kadın tır şoförü: Ambulans şoförlüğünden tır şoförlüğüne başladı
24.12.2023 - 22:47,  Güncelleme: 23:04
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Edirne'nin tek kadın tır şoförü: Ambulans şoförlüğünden tır şoförlüğüne başladı

İstanbul'dan İsveç'e tek başına tır şoförlüğü yapan kadın takdir ediliyor

EDİRNE - Edirne Belediyesi bünyesinde ilk kadın ambulans şoförü olarak işbaşı yapan ve buradaki 6 yıllık çalışma hayatını bırakan 1 çocuk annesi Çiçek Yalçın artık tır şoförü olarak mesleğine devam ediyor.

2017 yılında Edirne Belediyesinin Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile gerçekleştirdiği çalışma ile iş başı yapan ancak yaşadığı baskılar ve uygun çalışma şartlarının oluşmaması sebebiyle işinden ayrılmak durumunda kaldığını iddia eden Çiçek Yalçın, baba mesleği olan ağır vasıta şoförlüğüne başladı. Yalçın, tır şoförü olmak için tüm belgelerini tamamladı ve iş arayışına girdi.

Merkezi İsveç'te bulunan ve uluslararası nakliye firmasında işbaşı yapan Çiçek Yalçın, geçtiğimiz ay teslim aldığı yeni aracı ile ilk yurt dışı servisini, tecrübesi olmamasına rağmen başarıyla sonuçlandırdı ve ikinci servisi için yeni yük alarak Edirne'deki tır parkında beklemeye başladı.

"Baba mesleğim"

Kapıkule sınır kapısı yakınlarındaki tır parkında sırasını bekleyen Çiçek Yalçın, "Ben Edirne Belediyesi'nin ilk kadın ambulans şoförüyüm. 6 yıl kadar Ambulans şoförlüğü yaptım. Fakat üzerimde olan baskılar ve uğradığım haksızlıklardan dolayı işi bıraktırma noktasına kadar getirildim. Bu sebeple iş değişikliği yaptım. Hiç sorun yok. Ben her zaman ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Şu an Avrupa uluslararası tır şoförlüğü yapıyorum. Baba mesleğim. Babam da zaten kamyoncuydu. Babamdan gelen ailemin de verdiği destek ile şu an 2 seferimi Avrupa'ya yapıyorum. Ciddi anlamda zorluklar oluyor fakat severek yaptığınız zaman hiçbir problem yok. Bunun haricinde firmamın verdiği destek sayesinde ailemin verdiği özgüven ve destek ile bir sorun olmadan gidip geliyorum. Şu anda aktif olarak birçok kadın tır şoförü var. Avrupa'da çok var ama artık Türkiye'de de var. Birçok firma bu konuda artık ön ayak oluyor. Erkek tır şoförü arkadaşlarımız da bize destek oluyorlar. Her zaman yardımcı oluyorlar. Bununla ilgili herhangi bir sorun yaşamıyoruz" dedi.

"6 yıl ambulans şoförlüğü yaptım"

6 yıl süreyle çalıştığı Edirne Belediyesi'nde sürekli mobbinge maruz kaldığını iddia eden ve kendisini bu işe itmeye neden olan olayları anlatan Çiçek Yalçın, "Ben 6 yıldır ambulans şoförüydüm. Orada uğradığım haksızlık, mobbing ve sürekli bir baskı ve sürekli bir aile politikası aile şirketiymiş gibi bir çalışma olduğu için hep birbirlerinin yakınları işe alınmış kişiler işte çalışıyorlar. O onun yakını, bu bunun kardeşi. Ben bir şey söylediğim zaman haksızlığa uğradığım bunun önlemini kendimce bir yıl öncesinden almıştım. Bir yıl ehliyet sürecim sürdü, ehliyetimi büyüttüm. Bir müddet sonra da dayanamama noktasına geldiğim andan itibaren işi bırakma gereği duydum. Ambulans şoförlüğü yaparken görev tanımım haricinde görevlendirilmekti. Benim ambulans şoförlüğü haricinde normal şartlarda cenazeye gönderilmemem gerekirken, ben cenaze taşıma işlemi de yaptığım için bu da beni çok zorluyordu. Normal şartlarda ben nakil ambulans şoförüyüm. Nakil olarak devam etmiş olsaydım bir sıkıntı yoktu. Fakat cenaze taşıma, cenaze aracı şoförlüğü ve başka arkadaşların işlerini de bize yükledikleri için bu şekilde sıkıntılar olduğundan dolayı bu da mobbinglerden biriydi ve ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

İstanbul İsveç arası çalıştığını belirten bir çocuk annesi Yalçın, "Toplam 17 gün sürüyor seferim. Bir çocuk annesiyim ve ailemin verdiği destekle bu şekilde devam ediyorum Çocuğuma annem bakıyor, o yüzden de bir sıkıntı yaşamıyorum" şeklinde konuştu.

"Edirne'nin tek kadın tır şoförüyüm"

Edirne'de tek kadın tır şoförü olduğunu aktaran Yalçın, "Bir kadın olarak bu mesleği yapmak isteyen herkese bana sormak istedikleri bir şey varsa yardımcı olmaya hazırım. Zorlukları var ama biz kadınlar olarak her zaman her şeyi el ele vererek başaracağımıza inanıyorum. Sarı Kupa ve sarı renkli dorseden oluşan tırına "sarı kedi adını verdim" ifadelerine yer verdi.

Erkek meslektaşları kadın tır şoförlerini görmekten memnun

Şoför Necmi Sarı, "Güzel değerlendiriyoruz. Alttan gelen meslektaşımız artık yok. En azından bayanlar bu işe sahip çıktı, bizim de hoşumuza gidiyor. Gayet de güzel yapıyorlar. İşinin hakkını veriyorlar. Biz bunu Avrupa'da da gördük. Türkiye'de de görüyoruz. Türkiye'de zaten çok firma bayan şoför alıyor" dedi.

Tır şoförü Ahmet Boyacı ise "Bir kadın bunu tercih ettiyse o da ekmek parası için çıkmıştır yola. Yadırganacak bir şey yok. Zorlukları var. Kar var kış var, iyisi var kötüsü var. Her meslekte iyi insan da var kötü insan da var. Bu iş böyle kolay bir iş değil. Tenekenin içinde oturuyoruz" dedi.

Şoför Ahmet Erdem, "Biraz zor bir meslek yapıyoruz. Güzel tarafları da var tabii ki. Dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Haklarında hayırlısı olsun" diye konuştu.

37 yıldır tır şoförlüğü yapan Necmi Arı, "Biz nasıl yapıyorsak onlar da yapabilir gayet doğaldır, normaldir. Ben Avrupa'da çok gördüm tebrik ediyorum. Keşke benim eşim de yapabilse" ifadelerini kullandı.

Tır şoförü Çiçek Yalçın, 3 bin 375 kilometre sürecek ikinci yolculuğu için tır parkındaki beklemesinin ardından Kapıkule Sınır Kapısından hareketle İstanbul'dan yüklediği yükünü İsveç'e götürmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İHA
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