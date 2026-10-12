Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, İzmir\'de 81 ilin sağlık müdürüyle bir araya geldi

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İl Sağlık Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlık yöneticileri ve 81 ilin sağlık müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da iştirak etti.