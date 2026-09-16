Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde projelerin değerlendirildiği toplantı yapıldı
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Müdürü İslam Köse başkanlığında haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve saha faaliyetleri ele alındı.
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Müdürü İslam Köse başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.
Toplantıda, müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve saha faaliyetleri değerlendirildi.
Hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması ve yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, gelecek dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar da ele alındı.
Kaynak: AA
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