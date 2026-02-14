Edirne Telekom Müdürü AA'nın Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Edirne Telekom Müdürü AA'nın Oylamasına Katıldı

14.02.2026 13:39
Serdar Murat Gün, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğraflara oy verdi.

Edirne Telekom Müdürü Serdar Murat Gün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gün, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını seçen Gün, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy verdi."

Gün, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'ın "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ile "Günlük Hayat" kategorisinde Ümmü Nisan Kandilcioğlu'nun "Başka bir dünya" karesinden yana tercihini yaptı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden yarın saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

