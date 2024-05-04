Edirne Ticaret Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin semt pazarlarına yönelik denetimleri sürüyor.
Kent merkezi ve ilçelerdeki pazarlarda denetim gerçekleştiren ekipler, satılan ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti.
Elektronik tartıları denetleyen ekipler, pazarcılara yönetmeliklere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yapılan uyarıya rağmen mevzuat dışına çıkanlar hakkında idari işlem yapılacağı belirtildi.
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