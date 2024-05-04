Edirne Ticaret Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Edirne Ticaret Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor

Edirne Ticaret Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, satılan ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol ederek elektronik tartıları denetliyor ve pazarcılara yönetmeliklere uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Uyarılara rağmen mevzuat dışına çıkanlar hakkında idari işlem yapılacağı bildirildi.

04.05.2024 15:43
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Edirne Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin semt pazarlarına yönelik denetimleri sürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki pazarlarda denetim gerçekleştiren ekipler, satılan ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti.

Elektronik tartıları denetleyen ekipler, pazarcılara yönetmeliklere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarıya rağmen mevzuat dışına çıkanlar hakkında idari işlem yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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