Edirne Uzunköprü'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, sürücüye 17 bin 129 lira ceza kesildi

Edirne Uzunköprü'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, sürücüye 17 bin 129 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Çakmak köyü yakınlarında jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta Irak uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı, kendisine 17 bin 129 lira ceza uygulandı ve düzensiz göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çakmak köyü yakınlarında F.Y'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde Irak uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı. Ayrıca sürücüye 17 bin 129 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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