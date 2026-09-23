Edirne Uzunköprü'de 3 yıl 10 ay 21 gün hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Edirne Uzunköprü'de 3 yıl 10 ay 21 gün hapis cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Uzunköprü'de aranan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 19 Mayıs Caddesi'ndeki denetiminde yakalandı. Hırsızlık suçundan 3 yıl 10 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aranan firari hükümlü yakalandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler 19 Mayıs Caddesi'nde yaptıkları denetimlerde "hırsızlık" suçundan 3 yıl 10 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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