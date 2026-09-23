Edirne Uzunköprü'de 4 FETÖ şüphelisi dahil 5 kişi yurt dışına çıkmadan yakalandı - Son Dakika
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Edirne Uzunköprü'de 4 FETÖ şüphelisi dahil 5 kişi yurt dışına çıkmadan yakalandı

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Edirne Uzunköprü\'de 4 FETÖ şüphelisi dahil 5 kişi yurt dışına çıkmadan yakalandı
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Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına yasa dışı çıkış hazırlığındaki grubu Çöpköy kavşağında durdurdu; araçtaki 5 kişi gözaltına alındı. Araçtakilerden 4'ünün FETÖ şüphelisi olduğu belirlenirken, birinin üzerinde ele geçirilen 2 bin avro ve 190 lira nakde el konuldu.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için ilçeye geleceğini belirledi. Polis, takibe aldığı aracı Çöpköy kavşağında durdurup kontrol etti. Araçtakilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen sürücü ve organizatör şüphelisi F.L.T., Ankara Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan ihraç KYK yönetim memuru İ.A., İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş hapis cezasıyla aranan ihraç harita mühendisi M.A. ile istinafta dosyaları bulunan ihraç endüstri mühendisi H.Ç. ve Deniz Kuvvetleri'nden ihraç üsteğmen M.Ş.A. oldukları belirlendi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. F.L.T.'nin üst aramasında ele geçirilen 2 bin avro ve 190 lira nakde el konuldu.

Kaynak: DHA
Emniyet MüdürlüğüUzunköprüGüvenlik3. SayfaGüncelÇöpköyEdirneTerörSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Uzunköprü'de 4 FETÖ şüphelisi dahil 5 kişi yurt dışına çıkmadan yakalandı - Son Dakika
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