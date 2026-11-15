Edirne Uzunköprü\'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Gemici köyü sınırlarındaki askeri yasak bölgede 2 şüpheli yakaladı.

Şüphelilerin sorgusunda, M.A.'nın (47) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu tespit edildi.

Diğer şüpheli M.A'nın (23) ise "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık", "yağma" ve "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından çeşitli mahkemelerde istinaf dosyalarının bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden FETÖ üyesi olduğu iddia edilen M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.