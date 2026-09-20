Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü iki köy ortaokuluna 237 kitap bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü iki köy ortaokuluna 237 kitap bağışladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü iki köy ortaokuluna 237 kitap bağışladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Mehmed Zeynelabidin Efendi Vakfının hayır şartı gereği iki köy ortaokulu kütüphanesine 237 kitap bağışladı. Bölge Müdürü Ahmet Saraç, eğitim yılının başlamasıyla bu şartın yerine getirildiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği 1001 Hayır Hizmeti Projesi kapsamında Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, okul kütüphanelerine kitap hediye etti.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla, vakfiyelerde bulunan eğitime yönelik hayır şartlarının yerine getirilmesi için harekete geçildi.

Bu kapsamda, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kırklareli'nde eğitim materyali, teknolojik materyal ve kırtasiye setleri öğrencilerin kullanımına geçtiğimiz günlerde sunuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare olunan mazbut vakıflardan Padişah İmamı Mehmed Zeynelabidin Efendi Vakfının hayır şartı gereği Edirne merkeze bağlı Abalar Köyü Ortaokulunun ve İpsala ilçesine bağlı Aliçopehlivan Köyü Ortaokulunun kütüphanelerine öğrencilerin yararlanması için kitap hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bölge Müdürü Ahmet Saraç, 1830 yılında kurulmuş olan ve halen Genel Müdürlük tarafından yönetilen vakfa ait vakıf senedinde, köy sınırları içinde yer alan devlet okullarının kütüphanelerine öğrencilerin yararlanması için kitap bağışlanması koşul altına alındığını belirterek, "Eğitim yılının başlamasıyla bu şartı yerine getirdik. Her iki okulumuzun kütüphanelerine toplam 237 adet kitap hediye ettik. Okullarımızda görev yapan yönetici ve öğretmenlerimize, ama özellikle öğrenci yavrularımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, her birine çok mutlu hayatlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatAhmet SaraçEdirneKültürEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Sungurlu’da köy çeşmesinden içtiği su başına iş açtı Ses tellerine sülük yapışmış Sungurlu'da köy çeşmesinden içtiği su başına iş açtı! Ses tellerine sülük yapışmış
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
10:50
Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:31
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Yaptırdığı masaj sonu oldu Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
10:09
İran’dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış “Şartlar yerine gelmezse...“
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! "Şartlar yerine gelmezse..."
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 11:25:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü iki köy ortaokuluna 237 kitap bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement