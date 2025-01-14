Edirne Vali Yardımcıları 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Vali Yardımcıları 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Edirne Vali Yardımcıları \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Edirne Vali Yardımcıları, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve fotoğrafları inceledi.

14.01.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Vali Yardımcıları Erdoğan Beypınar, Turgut Subaşı, Sıdkı Zehin, Ercan Çiçek, Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Ömer Sevgili, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali yardımcıları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Beypınar, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" adlı fotoğraflarını oyladı.

"Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" isimli fotoğrafına oy veren Beypınar, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Yaprak Yolu" adlı fotoğrafını tercih etti.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafına oy veren Subaşı, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün " Çanakkale'de zaman kırılması", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafına oy verdi. "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" isimli fotoğrafını seçen Subaşı, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğrafını tercih etti.

Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin

Zehin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" isimli fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram" isimli fotoğrafına oy veren Zehin, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" isimli fotoğrafını seçti.

Vali Yardımcısı Ercan Çiçek

Çiçek, "Haber" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi", "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Emin Yoğurtcuoğlu'nun "40 yılda 1" isimli fotoğrafını seçti.

Vali Yardımcısı Çiçek'in "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihi ise Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" isimli fotoğrafı oldu.

Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci,

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğrafına oy veren Ciğerci, "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ciğerci, "Özgür Suriye" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" isimli fotoğrafını tercih etti.

Vali Yardımcısı Ömer Sevgili

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarına oy veren Sevgili, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını tercih etti.

Sevgili'nin "Özgür Suriye" kategorisindeki seçimi ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" isimli karesi oldu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Roketsan, Lifebox, edirne, Güncel, Yaşam, Sony, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Vali Yardımcıları 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:43:36. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Vali Yardımcıları 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.