Edirne Valisi Bulgar Heyeti Kabul Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'dan gelen heyeti makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı Halil Letifov ve beraberindeki heyet, Sezer'e ziyarette bulundu.

Letifov ziyarette, HÖH'ün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.